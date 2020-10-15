Лукашенко назначил нового судью Верховного суда

Суд приговор молоток
Беларусь
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Президент Беларуси Александр Лукашенко назначил Игоря Любовицкого судьей Верховного суда, освободив его от должности судьи Минского городского суда, Андрея Лихача заместителем председателя Гродненского областного суда, Светлану Гончар заместителем председателя Минского областного суда, Сергея Николаева первым заместителем председателя Минского городского суда, а Ольгу Ромашевскую — заместителем председателя этого суда, передает БелТА.

Руслан Анискевич освобожден от должности судьи Верховного суда, Виталий Кулеш и Алексей Левкович — от должностей заместителей председателя Гродненского и Минского областных судов соответственно.

Указом также назначены и освобождены от занимаемых должностей ряд судей и руководителей различных судов в регионах Беларуси.

Президент также подписал указ №365 «О присвоении квалификационных классов судьям».

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