Беларусбанк возобновил льготное кредитование строительства жилья

Фото: myfin.by
Финансы
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Крупнейший белорусский банк ОАО «АСБ Беларусбанк» с 15 октября возобновил прием новых заявлений на предоставление льготных кредитов на строительство жилья.

«Беларусбанк с 15 октября возобновляет прием новых заявлений на выдачу кредитов (на увеличение размера кредитных линий по ранее заключенным договорам) на строительство или реконструкцию жилых помещений с использованием субсидии на его погашение по указу № 240», — говорится в сообщении на сайте банка в четверг. Уточняется, что речь идёт о заявлениях «по объектам жилищного строительства, подлежащим вводу в эксплуатацию в 2020 году».

Такое решение Беларусбанк принял, «учитывая социальную значимость государственной программы строительства жилья, в целях успешного завершения строительства многоквартирных жилых объектов в текущем году и актуальность вопроса кредитной поддержки граждан, улучшающих свои жилищные условия».

Как сообщалось, Беларусбанк приостановил льготное кредитование строительства жилья 10 сентября. До этого банк ужесточал условия кредитования.

В соответствии с указом №240 отдельным категориям граждан предоставлялась субсидия на уплату части процентов по кредитам на строительство жилья. В частности, субсидии предоставлялись многодетным семьям.

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