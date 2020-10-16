ФРГ, Франция и Польша призывают к новым выборам в Беларуси

Фото: gov.pl
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Страны «Веймарского треугольника» — Франция, Германия и Польша — призывают к проведению новых выборов в Беларуси, говорится в совместном заявлении глав МИД трех стран.

«Наши три страны серьезным образом осуждают насилие белорусских властей и произвольные аресты, последовавшие за президентскими выборами, результата которых мы не признаем. Они (страны) призывают к новым свободным и честным выборам в соответствии с международными стандартами в присутствии наблюдателей БДИПЧ ОБСЕ, без внешнего вмешательства»,цитирует текст заявления агенство «Интерфакс-Запад».

Представители Берлина, Парижа и Варшавы поддерживают усилия ОБСЕ по установлению диалога между белорусскими властями и гражданами, призывают освободить политических заключенных и начать сотрудничать в рамках Московского механизма ОБСЕ.

«Они приветствуют жесткий ответ ЕС посредством принятия санкций, за выполнением которых будут регулярно следить и готовность принять дальнейшие ограничительные меры, включая меры против субъектов и высокопоставленных официальных лиц, включая А. Лукашенко», — сказано в документе.

Также три страны призывают Еврокомиссию разработать план по экономической поддержке Беларуси и ее граждан.

«Мы приветствуем немецкую программу гражданского общества «Развитие сотрудничества с гражданским обществом в странах Восточного партнерства и России», которая открыта для польских и французских представителей гражданского общества», — сказано в тексте. Программа подразумевает выделение на поддержку гражданского общества около 1 миллиона евро.

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