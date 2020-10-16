ФРГ, Франция и Польша призывают к новым выборам в Беларуси

Страны «Веймарского треугольника» — Франция, Германия и Польша — призывают к проведению новых выборов в Беларуси, говорится в совместном заявлении глав МИД трех стран.

«Наши три страны серьезным образом осуждают насилие белорусских властей и произвольные аресты, последовавшие за президентскими выборами, результата которых мы не признаем. Они (страны) призывают к новым свободным и честным выборам в соответствии с международными стандартами в присутствии наблюдателей БДИПЧ ОБСЕ, без внешнего вмешательства», — цитирует текст заявления агенство «Интерфакс-Запад».

Представители Берлина, Парижа и Варшавы поддерживают усилия ОБСЕ по установлению диалога между белорусскими властями и гражданами, призывают освободить политических заключенных и начать сотрудничать в рамках Московского механизма ОБСЕ.

«Они приветствуют жесткий ответ ЕС посредством принятия санкций, за выполнением которых будут регулярно следить и готовность принять дальнейшие ограничительные меры, включая меры против субъектов и высокопоставленных официальных лиц, включая А. Лукашенко», — сказано в документе.

Также три страны призывают Еврокомиссию разработать план по экономической поддержке Беларуси и ее граждан.