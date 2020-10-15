Защитник Бабарико и Колесниковой лишен лицензии

Фото: Народная Воля
Беларусь
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Адвокат экс-претендента на пост президента и экс-главы «Белгазпромбанка» Виктора Бабарико, а также члена президиума Координационного совета Марии Колесниковой Александр Пыльченко лишен лицензии.

«Александр Пыльченко лишен лицензии», — проинформировал исполнительный секретарь Координационного совета Иван Кравцов в соцсетях.

Как сообщалось, вопрос о прекращении лицензии Пыльченко рассматривался в четверг на заседании квалификационной комиссии по вопросам адвокатской деятельности при министерстве юстиции, передает агенство «Интерфакс-Запад».

Поводом стал его правовой комментарий в СМИ о спектре полномочий должностных лиц прокуратуры и других государственных органов.

В министерстве юстиции объяснили лишение Пыльченко лицензии тем, что он «допустил в СМИ некомпетентные комментарии и фактически призывал к противоправным действиям, в том числе к» блокированию и разоружению воинских подразделений».

Заявления Пыльченко, по словам Минюста, вводят общественность в заблуждение относительно полномочий государственных органов и не согласуются с процессуальными нормами.

«Безусловно, адвокат может общаться со СМИ на любые актуальные темы. Однако правилами профессиональной этики адвоката установлено, что при предоставлении сведений в средства массовой информации адвокату следует использовать только достоверную информацию», — резюмировали в ведомстве.

Ранее Колесникова заявила, что расценивает ситуацию с лицензией своего адвоката как нарушение ее права на защиту последовательное противодействие оказанию ей юридической помощи.

Бабарико и Колесникова содержатся под арестом.

Колесниковой инкриминируется ч. 3 ст. 361 УК Беларуси (призывы к действиям, направленным в ущерб внешней безопасности Республики Беларусь, ее суверенитету, территориальной неприкосновенности, национальной безопасности и обороноспособности.

Экс-глава «Белгазпромбанка» Виктор Бабарико и его сын Эдуард были задержаны и помещены в СИЗО КГБ 18 июня. Следствие ранее заявляло, что в «Белгазпромбанке» была создана организованная преступная группа. Бабарико обвиняется в легализации преступных доходов, даче и получении взятки, уклонении от уплаты налогов. Расследование ведет КГБ Беларуси.

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