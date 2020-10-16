Самолет Лукашенко приземлился в Гамбурге на обслуживание, но профсоюз Lufthansa Technik отказывается его обслуживать

13 октября Boeing 737 (EW-001PA) — один из самолетов для официальных перелетов Александра Лукашенко — приземлился в аэропорту Гамбурга. На его территории расположена площадка для техобслуживания Lufthansa Technik. Однако уже 14 октября профсоюз этой компании выступил с инициативой, отказываясь приступить к обслуживанию «Боинга» Лукашенко. Это подтвердили в Белорусском конгрессе демократических профсоюзов, на сайте которого опубликовано заявление профсоюза Lufthansa Technik.

«Мы компания Lufthansa Technik. Самолет будет обслуживаться здесь. Это самолет того самого Лукашенко, который отдал приказ стрелять в демонстрантов в Беларуси. Даже если мы, профсоюзные активисты компании Lufthansa Technik, сами ведем трудные переговоры с работодателем в условиях экономического кризиса и боремся за ваши интересы, тем не менее мы не забываем нашу давнюю традицию международной солидарности и стоим бок о бок с белорусскими рабочими», — заявляется в обращении профсоюза.

Листовка от немецкого профсоюза пришла в Белорусский конгресс демократических профсоюзов. Фото: bkdp.org.

Кроме того, в листовке Lufthansa Technik обозначены те требования, которые к Лукашенко выдвигаются в Беларуси: отставка, демократические выборы, освобождение политзаключенных, восстановление на работе уволенных, свобода независимых профсоюзов и объединений. Требования каждой строчкой в листовке еще продублированы на белорусском языке, пишет kp.by.

— Около 31 года назад у нас была очень схожая ситуация. Глава Румынии Чаушеску подавлял протесты рабочих в то время, пока работники Lufthansa Technik должны были ремонтировать его самолет. Как тогда, так и сегодня мы ожидаем, что руководство компании Lufthansa Technik не станет применять какие-либо санкции, если коллеги откажутся работать с этим самолетом! — заявили в профсоюзе.

В конце листовки сотрудники профсоюза резюмировали: «Да здравствует международная солидарность трудящихся!».