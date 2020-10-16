С начала 2020 года белорусы сняли с валютных вкладов $1,4 миллиарда: половину этой суммы за два последних месяца

Белорусы продолжают снимать деньги с депозитов. Особенно активно — с валютных. По данным Нацбанка, на валютных депозитах на 1 октября оставалось $4,8 миллиарда. И это на $1,4 миллиарда, или на 34%, меньше, чем было в начале года. Половину этой суммы белорусы сняли с валютных вкладов за два последних месяца: больше всего в августе — минус рекордные $416,2 млн — и еще минус $303,1 млн в сентябре, пишут kp.by.

Инфографика: kp.by

Рублевые депозиты, на которых лежит 4,6 миллиарда рублей, тоже уменьшились, но не так существенно — с начала года белорусы сняли со счетов всего 555,1 миллиона рублей. Это можно объяснить тем, что большинство рублевых депозитов — безотзывные, и их невозможно вернуть досрочно.