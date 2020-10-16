Лукашенко: Западные партнеры слишком активизировались — в Минске никак не можем подумать, как жить дальше

Фото TUT.by
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Президент Беларуси Александр Лукашенко на совещании с генсекретарем ОДКБ Станиславом Засем рассказал о причине внутриполитических событий и заявил, что для демонстрации силы поднимал пол-армии. Он также подчеркнул, что в целом весь мир переживает сейчас непростой период. Но что-то прогнозировалось и до выборов в Беларуси.

— Многие говорят, что президент получал информацию, анализировал, знал об этом. Нет, не было никакой информации, что будет после этих выборов у нас и в мире вообще. Но мой прогноз оказался на 100 процентов точным — и по пандемии, и по складывающейся сегодня ситуации, — поделился Лукашенко.

Далее президент Беларуси заметил, что в целом ему было несложно спрогнозировать нынешнюю ситуацию. Здесь он возложил ответственность на западные силы.

— К сожалению, наши западные (как принято говорить) партнеры, уж слишком активизировавшись, переборщили в отношении Беларуси. Тихая, спокойная страна, а в Минске мы никак не можем голову взять в руки и подумать, как жить дальше. Но, я думаю, мы с этим обязательно справимся. В этом нет никаких сомнений, — цитирует слова Лукашенко kp.by.

Тем не менее, далее общаясь с Засем, Лукашенко констатировал, что внутренняя ситуация в Беларуси все еще остается сложной и что она «не просто осложнена». Прим этом главная причина непрекращающегося недовольства, по мнению Лукашенко, «внешняя».

— Не было бы внешнего давления и влияния, никогда бы этого в Беларуси не было. Хотя мы уже переживали всякое. У нас после очередных выборов всегда: то машины жгли, то с заточками бегали, то Дом правительства штурмовали. Но тогда влияние извне было минимальным, а сейчас они закусили удила прилично. Но справимся. Белорусы — люди умные, разберутся в этом плане, — констатировал Лукашенко.

Резюмируя, президент пояснил Засю, что был вынужден поднять пол-армии, чтобы демонстрировать силу.

— Мы были вынуждены демонстрировать силу. Мы посмотрели западный наш регион, присмотрелись, пристрелялись, по-военному говоря. Наверное, это все-таки образумило там, за пределами страны, что мы имеем хороший кулак и можем очень серьезно ответить, — предположил Лукашенко.

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