Медведь попался в фотоловушку, когда разорял пасеку около границ Березинского заповедника

Несколько ульев уничтожил медведь на пасеке под деревней Березино. Это у самой границы Березинского заповедника. Мед здесь экологически чистый. Видимо, медведь это тоже оценил — на пасеку он наведывается регулярно. В последний свой визит, 4 октября, разрушил четыре пчелиных домика, сообщили в заповеднике.

Подвиги медведя зафиксировала фотоловушка. Косолапому за это ничего не будет — он краснокнижный, отстреливать медведя можно только после специальных согласований с Минприроды. Так что и за более серьезные «проступки» медведи, как правило, отделываются легким испугом.