В Нидерландах прошла акция солидарности с Беларусью в формате арт-выставки

Фото: charter97.org
В мире
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В Утрехте, Нидерландах, прошла очередная акция солидарности с Беларусью. На этот раз в в формате арт-выставки. Белорусская художница и режиссер Таша Орлова, живущая в Амстердаме, выступила организатором и куратором мероприятия. Выставка прошла в арт-пространстве Perron West недалеко от центрального вокзала, пишет Charter97.org.

Целью выставки «Беларусь. Площадь Перемен» было привлечение внимания жителей Нидерландов к событиям в Беларуси через искусство. В экспозиции выставки — фотопроект минского фотографа Евгения Отцецкого «Площадь Перемен», постеры художников культпротеста, видео-перформанс Леси Пчёлки, и арт-маркет, где можно было приобрести фотоработы и открытки. Также желающие могли подписать открытку политическим заключенным Беларуси.

Экспозицию посетили за несколько часов более 50 человек. Голландцы проявляли живой интерес к происходящему в Беларуси, также пришли корреспонденты местных СМИ. В организации экспозиции помогали белорусы — волонтеры и постоянные участники акций солидарности, на улице ими также были поставлены палатки с чаем и угощениями для посетителей.

Формат выставки оправдал ожидания. Было видно, что даже недолгая экскурсия по экспозиции с реальным визуальным контентом и рассказом о событиях вызывает неподдельный интерес у голландцев. Это значит, что выставочный формат имеет высокую эффективность в плане привлечения внимания общественности к ситуации в Беларуси. Следующую выставку, но уже больших размеров, планируется провести в конце октября в Амстердаме.

В Нидерландах прошла акция солидарности с Беларусью в формате арт-выставки
Фото: Charter97.org
В Нидерландах прошла акция солидарности с Беларусью в формате арт-выставки
Фото: Charter97.org
В Нидерландах прошла акция солидарности с Беларусью в формате арт-выставки
Фото: Charter97.org
В Нидерландах прошла акция солидарности с Беларусью в формате арт-выставки
Фото: Charter97.org
В Нидерландах прошла акция солидарности с Беларусью в формате арт-выставки
Фото: Charter97.org
В Нидерландах прошла акция солидарности с Беларусью в формате арт-выставки
Фото: Charter97.org
В Нидерландах прошла акция солидарности с Беларусью в формате арт-выставки
Фото: Charter97.org
В Нидерландах прошла акция солидарности с Беларусью в формате арт-выставки
Фото: Charter97.org

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