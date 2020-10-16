Жители Витебщины могут воспользоваться продуктовой помощью INeedHelpBy

Вы пострадали из-за своей гражданской позиции? Были уволены? Попали в ИВС или вынуждены платить штраф? Инициатива #ineedhelpby окажет продуктовую помощь Вашей семье.

Проект INeedHelpBy, запущенный белорусской диаспорой за границей, направлен на оказание помощи семьям тех, кто пострадал из-за политических репрессий: уволенных или оказавшихся в заключении за свои политические взгляды и убеждения, пострадавших в ходе акций протеста, бастующих работников предприятий.

Создатели проекта принимают заявки на помощь и быстро находят помощников – волонтеров, которые готовы обеспечить семью продуктами на две недели. Инициатива INeedHelpBy оказывает помощь только в виде продуктов питания, чтобы семьям не приходилось экономить на еде. Продукты оплачиваются через интернет и доставляются на дом семьям прямо из магазинов. Проект INeedHelpBy уже помог более чем 350 семьям.