Татьяну Северинец отпустили домой из СИЗО в Витебске: ей несколько раз вызывали скорую

Татьяну Северинец — активистку из Витебска, мать политика Павла Северинца — по настоянию медиков отпустили домой из СИЗО, куда ее отвезли после задержания 14 октября. Об этом сообщил ее муж Константин Северинец.

Татьяне Северинец — 66 лет. Она — учитель русского языка и литературы, сейчас на пенсии. Мать троих детей и бабушка семерых внуков. Координатор незарегистрированной партии БХД в Витебской области. В День матери, 14 октября, Татьяну Северинец задержали возле подъезда ее дома и отвезли в Первомайский РОВД.

— В РОВД Татьяна находилась полсуток: с послеобеденного времени и до двух часов ночи. Потом ее отвезли в СИЗО. Ей стало плохо: поднялось давление, гипертонический криз. Несколько раз приезжала скорая. Медики настояли, чтобы Та+тьяну по состоянию здоровья отпустили домой. Сотрудники милиции, говорит жена, делать этого не хотели, но были вынуждены подчиниться требованию врачей. Сегодня утром Татьяна пришла домой, — рассказал TUT.by Константин Северинец.

Татьяна сообщила мужу, что ее обвиняют в участии в марше пенсионеров 12 октября в Витебске.

— Но никакого марша фактически не было: группа пенсионеров собралась, чтобы подойти к горисполкому и встретиться с представителями власти, — отметил Константин Северинец.

Доказательством тому, что пенсионеры 12 октября прошли по центру Витебска примерно 300 метров, служит стрим, который вела одна из горожанок — Елена Янушковская (ее тоже задержали). Там видно, что пожилые люди начали движение в районе пересечения улиц Замковой и Ленина, прошли по Ленина возле Художественного музея и свернули к горисполкому. При этом они ничего не скандировали, но несли несколько плакатов.