Тихановская встретится с министром иностранных дел Канады 16 октября

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Экс-кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская встретится 16 октября в Вильнюсе с министром иностранных дел Канады Франсуа-Филиппом Шампанем, который впервые прибудет в Литву с официальным визитом, сообщают naviny.by.

Как сообщает канцелярия посольства Канады в Литве, встреча начнется в 12:10. У журналистов будет возможность сфотографировать собеседников и задать несколько вопросов.

В Вильнюсе Шампань также встретится со своим литовским коллегой Линасом Линкявичюсом и примет участие во встрече c главами МИД Литвы, Латвии и Эстонии.

На этой неделе министр иностранных дел Канады посетил Грецию, Австрию и Бельгию. Сообщалось, что целью его визита в Европу является «встреча с ключевыми европейскими партнерами для обсуждения того, как международное сообщество может урегулировать ситуации в Беларуси, Нагорном Карабахе и Восточном Средиземноморье».

Находящаяся за рубежом Светлана Тихановская активно встречается с лидерами западных стран, пытаясь вовлечь их в урегулирование политического кризиса, который сложился в Беларуси после президентских выборов.

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