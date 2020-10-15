В Беларуси количество убыточных организаций в январе—августе выросло почти на треть

По данным Национального статистического комитета, количество убыточных организаций в январе—августе 2020 года по сравнению с таким же периодом прошлого увеличилось с 1.016 до 1.291 (на 27,1%), их удельный вес — с 15 до 19,1%. Чистая прибыль организаций на 1 сентября составила 1 млрд 670,6 млн рублей, что на 80,1% меньше аналогичного прошлогоднего показателя. Прибыль до налогообложения составила 3 млрд 456,8 млн (на 66,4% меньше), передает БелаПАН.

Прибыль от реализации выросла на 8,5% до 12 млрд 490,3 млн рублей. Рентабельность продаж и реализованной продукции составила 7,7% и 9,6% соответственно (в январе—августе 2019 года — 7,4% и 9,1%).

Выручка от реализации продукции, товаров, работ, услуг организаций страны в текущих ценах составила 162 млрд 25,6 млн рублей, или на 3,5% больше, чем в январе—августе 2019 года.

При этом себестоимость реализованной продукции, товаров, работ, услуг выросла на 2,7% до 129 млрд 476,9 млн рублей.

По оценке исполнительного директора аналитического центра «Стратегия» Ярослава Романчука, «света в конце тоннеля не видно, а для отдельных предприятий он совсем потух».

«Четверть предприятий — устойчивые банкроты, и им ничего не поможет, кроме продажи, попыток трансформации этих активов в другие коммерческие проекты, — отметил Романчук . — Совершенно очевиден кризис управления активами. Те финансовые показатели, которые мы видим, — это ситуация, которая толкает белорусскую экономику к дефолту, и никакие кредиты никаких внешних организаций не спасут. Это сосуд, в который сколько не вливай сегодня, все равно выливаться будет больше».

По словам экономиста, «усугубляется также макроэкономическая разбалансированность — дефицит бюджета растет, экспорт падает, источников валютных поступлений нет, население не доверяет банкам и забирает деньги, кредитование находится в зоне запредельных ставок».

«Усугубляется политический кризис, и экономике власти, к сожалению, внимания не уделяют», — добавил Романчук.

По его прогнозам, власти либо пойдут в очередной раз на увеличение инфляционного и девальвационного налога, либо в конце концов начнут структурные реформы, связанные с банкротством и санацией неэффективного госсектора. «Третьего не дано», — заключил эксперт.