Дмитрий Кохно получил штраф 25 базовых величин за неподчинение милиции

Шоумен и телеведущий Дмитрий Кохно получил штраф 25 базовых величин (675 рублей) за неподчинение сотрудникам милиции. Решение вынес суд Заводского района Минска, рассмотрев 15 октября дело Кохно по ст. 23.4 КоАП, пишут naviny.by.

В административном протоколе было написано, что вечером 11 сентября Дмитрий Кохно не подчинился «законному требованию должностного лица», а именно — сотруднику Центрального РУВД Александровичу, который требовал от него выйти из машины и пройти в РУВД для разбирательства «по подозрению в совершении административного правонарушения».

Напомним, что в это время Кохно находился в центре изоляции правонарушителей на Окрестина — 3 сентября его наказали административным арестом за участие в несанкционированном массовом мероприятии, и на свободу он вышел 14 сентября.

«Во время заседания выяснилось, что 11 сентября поступила информация о том, что 27 августа Дмитрий, возможно, совершил правонарушение по ст. 23.34 КоАП. Поэтому его повезли в РУВД для разбирательства. Позже, пояснил ведущий, это подозрение не подтвердилось», — говорится в сообщении БАЖ.

Дмитрий Кохно был ведущим программы на телеканале ОНТ. В июне он раскритиковал задержания людей, ожидавших своей очереди в магазин Symbal.by. После этого его отстранили от эфира.

В августе Кохно обратился с открытым письмом к коллегам, которые работают на белорусском государственном телевидении.