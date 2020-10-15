На новом суде баскетболистке Елене Левченко дали штраф, она выйдет с Окрестина через 3 суток

На новом суде баскетболистке Елене Левченко дали штраф, она сегодня выйдет с Окрестина. До начала заседания адвокату Андрею Мочалову дали 10 минут на переговоры с подзащитной. Во время их разговора зашел секретарь, поэтому адвокат ходатайствовал о его отводе. Судья отказала, но дала еще 10 минут на общение, пишет TUT.by.

Во время суда спортсменка рассказала об условиях содержания: нет горячей воды, нельзя ходить в душ, не работает слив в туалете, «а это рассадник бактерий», однажды не выводили гулять 5 дней, забрали матрас, забрали постельное белье, ухудшилось здоровье, появились вши.

Свидетель Шарапов на суд не явился. Адвокат Елены отметил, что в протоколе дела указано, что Левченко на митинге выступала за честные выборы. А в протоколе допроса свидетеля есть слова Шарапова, где он указал, что Левченко выступает против честных выборов. Адвокат попросил вызвать свидетеля для уточнения этого противоречия. Судья отказала.

Напомним, что предыдущий срок заключения Левченко завершился сегодня утром. Встречать ее приехали родители, болельщики и известные спортсмены, но в 7.20 им сообщили, что Елена задержана еще на 72 часа по другому эпизоду.

В 12.00 рассмотрение дела началось в суде Ленинского района Минска. Несколько раз заседание прерывалось из-за технических неполадок.

Итоговое решение суда — штраф 30 базовых величин (810 рублей).

Елена Левченко — одна из лучших баскетболисток в истории Беларуси. Она выступала за сборную с 2001 года, дважды играя в составе национальной команды на Олимпийских играх. В 2010 году сыграла в финале женской НБА и была признана лучшей центровой чемпионата мира.

Сейчас Левченко поддерживает движение спортсменов против насилия и фальсификаций на выборах.

Она — в числе 830 спортсменов, которые подписались под соответствующим обращением. В их числе — многие звезды белорусского спорта: Анна Гуськова, Николай Козеко, Александра Романовская, Александра Герасименя, Егор и Никита Мещеряковы, Надежда Остапчук, Эльвира Герман, Андрей Кравченко, Степан Попов, Дмитрий Асанов, Екатерина Снытина, Татьяна Лихтарович, Ольга Мазуренок, Василий Хомутовский, Александр Куль, Александр Крутиков, Артур Удрис, Ольга Барабанщикова, Геннадий Тумилович, Сергей Штанюк, Наталья Зверева, Олег Логвин, Мелитина Станюта и многие другие.