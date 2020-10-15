Канада ввела санкции в отношении еще 31 белорусского чиновника. Кто они?

«После принятия 29 сентября в координации с Великобританией первого пакета адресных санкций правительство Канады сегодня включает в этот список еще 31 белорусского чиновника, — говорится в сообщении. — Второй пакет санкций принимается в координации с недавними действиями, предпринятыми Европейским союзом и США. Эти дополнительные санкции вводятся в ответ на грубые и систематические нарушения прав человека, происходящие в Беларуси. Цель состоит в том, чтобы оказывать международное давление на правительство Беларуси для мирного разрешение нынешнего кризиса путем переговоров».

«Демонстрируя твердую решимость в отношении санкций, мы усиливаем нашу коллективную способность оказывать давление на правительственных чиновников в Беларуси, чтобы те прислушались к требованиям белорусского народа, — отметил министр иностранных дел Канады Франсуа-Филипп Шампань. — Канада по-прежнему солидарна с народом Беларуси, который борется за восстановление прав человека и достижение демократии в своей стране», передает БелаПАН.