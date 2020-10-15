В Витебске пройдет XXXIV открытый фестиваль авторской песни, поэзии и визуальных искусств «ВИТЕБСКИЙ ЛИСТОПАД–2020»

Осень в Витебске невероятно волшебна. Окутывает тебя в жёлтый плед из листьев, согревает душу горячим глинтвейном и песнями под гитару в кругу друзей. Хочется быть ближе к теплу, к любимым людям. Тише говорить. Сильнее чувствовать. Чувствовать мысли кожей….

XXXIV открытый фестиваль авторской песни, поэзии и визуальных искусств «ВИТЕБСКИЙ ЛИСТОПАД–2020» пройдёт с 16 по 17 октября.

Жизнь течёт, меняется, обстановка в мире тоже. И наш форум не стал исключением. 34-й фестиваль поистине войдёт в историю, ведь он состоится в двух форматах: реальном и виртуальном. Чтобы те, кто приедет в северную столицу, смогли вновь окунуться в эту душевную атмосферу, а те, у кого нет такой возможности, – могли вдохновиться на расстоянии, подкопить творческие силы и приехать через год с лучшими своими произведениями.

Мы готовимся приветствовать музыкантов, поэтов, авторов-исполнителей. Участниками открытого конкурса станут представители 6 стран мира: Беларуси, Германии, Израиля, Казахстана, России, Украины.

Фестиваль откроется 16 октября поэтическим турниром. Повелителей уютных строк и рифм приютит обзорная площадка выставочного зала «ДУХОВСКОЙ КРУГЛИК». А ещё до состязания участники и гости могут насладиться осенними видами старого Витебска во время экскурсионного променада.

Лауреаты всех номинаций выступят на гала-концерте в круглом зале концертного зала «ВИТЕБСК» 17 октября.

Уже сейчас на официальной страничке форума в социальной сети «ВКонтакте» идёт МАРАФОН, где каждый день публикуются конкурсные видео тех участников, которые прошли в очный этап.

По традиции Центр культуры «ВИТЕБСК» предоставляет поклонникам форума возможность получить специальную аккредитацию. Её обладатель получит право посетить все мероприятия «листопада», включая конкурсные мероприятия, и получить vip-место на гала-концерте.

Осень – время помечтать, почувствовать «здесь» и «сейчас». И пусть капризы погоды вас не пугают, наш фестиваль согреет ваши сердца.

Поэтический турнир

16 октября 2020 года, 16:00

Выставочный зал «ДУХОВСКОЙ КРУГЛИК»

В программе: конкурсанты, члены жюри и гости фестиваля.

Шёпот и возглас, страсть и нежность рифмованных строк, сделают Ваш вечер по-осеннему уютным.

Цена билета: 3.00 рубля.

Гала-концерт и церемония награждения победителей конкурса

17 октября 2020 года, 18:00

Концертный зал «ВИТЕБСК», круглый зал



В финале открытого конкурса авторской песни, поэзии и визуальных искусств прозвучат избранные номера от лауреатов всех номинаций и участников фестиваля. Душевная музыка и проникновенные строки в камерной обстановке за чашкой горячего чая… Что ещё нужно для создания идеального осеннего настроения?

Главной особенностью концерта станет показ видеороликов победителей и членов жюри, которые не смогли приехать на фестиваль. А ещё все желающие смогут увидеть трансляцию этого действа на YouTube-канале Центра культуры.

Основная интрига разрешится прямо на ваших глазах: жюри выберет обладателя главной награды «ПРИЗНАНИЕ».

Цена билета: 10.00 рублей.

Если тебе не хватает щепотки тепла, поэзии и добрых песен, мы готовы поделиться своим теплом!

Билеты в кассах города и на www.kvitki.by

Кассы: (8 0212) 63—93—92, 62—65—91