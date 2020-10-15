И спасение, и смерть: от огня в Витебской области умер мужчина, а еще двоих удалось спасти

12 октября в больнице от ожогов умер 35-летний житель Калиновки Дубровенского района. Об этом сообщили в пресс-службе Витебского областного управления МЧС. Напомним, что несовместимые с жизнью ожоги он получил 8 октября. В тот день мужчина пришел в гости к 48-летней приятельнице. В ходе общения возникла ссора, и гость стал поливать краской стены в гараже и сараях. Хозяйка в ужасе бросилась за помощью. Когда вернулась, то увидела, что все вокруг полыхает. Огнем объят и ее знакомый. Вместе с соседкой женщине удалось водой потушить пламя, но молодой человек получил сильнейшие ожоги. Полностью пожар удалось ликвидировать прибывшим на место ЧП пожарным. Пострадавшего доставили в больницу, где через 4 дня он скончался.

Второй пожар произошел 14 октября в одном из домов по ул. Мира г. Витебска. Пламя вспыхнуло в одной из квартир на пятом этаже ближе к пяти часам вечера. По информации областного МЧС, благодаря оперативным действиям пожарных удалось спасти 34-летнюю хозяйку квартиры и 45-летнего мужчину. Причина пожара устанавливается.