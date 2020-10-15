МИД Украины отвергает обвинения Беларуси в недружественных действиях

В украинском МИД отметили, что Украина отвергает обвинения со стороны Минска о недружественных действиях. В то же время Киев всегда будет приветствовать людей, которые разделяют защиту прав и свобод и хотят реализовать себя в Украине. Об этом говорится в ответе представителя МИД Украины Екатерины Зеленко. По ее словам, Украина – демократическое европейское государство, преданное европейским ценностям, среди которых защита прав и свобод человека имеет фундаментальное значение. Поэтому здесь всегда будут приветствовать людей, которые разделяют эти ценности и хотят реализовать себя в Украине, отмечает 24tv.ua.

«Украина отвергает обвинения Минска в недружественных действиях. Наше государство традиционно является открытым и дружественным для граждан Беларуси. Еще до начала кризиса в Беларуси движение между нашими странами было максимально свободным, а межчеловеческие и бизнес контакты все крепли»,

– подчеркнула Зеленко.

Отметим, что 14 октября в Министерство иностранных дел Беларуси вызвали посла Украины Игоря Кизима.

Украинскому дипломату была вручена нота, в которой белорусская сторона выражает озабоченность принятием указа президента Украины «О некоторых мерах по вовлечению предпринимателей, высококвалифицированных специалистов, которые являются гражданами Республики Беларусь».

По убеждению Минска, это является нарушением общепринятых правовых норм, что распространяет свое действие исключительно на граждан соседнего государства. В МИД Беларуси также отметили, что этот документ нельзя трактовать по-другому как явно недружественный и дискриминационный шаг со стороны украинской стороны, которая граничит с вмешательством во внутренние дела Беларуси.

Напомним, что в начале октября президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, который «будет способствовать развитию инвестиционного потенциала Украины и привлечению высококвалифицированных ИТ-специалистов и инноваторов».