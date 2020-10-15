Репинское Здравнёво. Музею художника Ильи Репина – 20 лет

Репин, как символ искусства понятного народу.

Творчество Ильи Ефимовича Репина было понятно и известно каждому советскому человеку. Репродукции художников-передвижников, в число которых он входил, выпускались промышленным способом и продавались в книжных магазинах. Соцреализм – идеологически проверенное и утвержденное партией искусство. Репин, Шишкин, Васнецов были в каждой квартире, а также на коробках конфет, на фантиках, бутылках и в разных учреждениях.

Создание музейного комплекса в Здравнёво.

В 1988 году в БССР было принято решение о «репродукции» целого музея любимого художника. Проект восстановления разработали по наброскам Репина, фотографиям и архивным материалам. Дом воссоздан по фотографии акварели тестя художника Алексея Ивановича Шевцова, академика архитектуры. (Оригинал утерян).

Открыли музей в 1992 году, но в 1995 году дом полностью сгорел. Повторно он был отстроен в 2000-м.

Экспозиция музея.

Оригинальный дом Репина в 30-е годы XX века был разобран крестьянами на дрова. Сохранились только предметы, вывезенные дочерью Репина Татьяной в Пенаты. (Имение Репина в Финляндии. Теперь Ленинградская область).

Татьяна с дочерью, тоже Татьяной, жили в Здравнёво постоянно. Они открыли школу в своем доме и учили детей. Несмотря на мировую известность, Илье Ефимовичу с трудом удалось сберечь дочь и внучку от репрессий. Сына ему спасти не удалось.

Знаменитого «Белоруса», Сидора Шаврова, реального человека, также репрессировали. (Копия портрета есть в музее).

Последние два года жизни в Здравнёво провел отец Репина Ефим Васильевич. Он умер в 90-летнем возрасте в июне 1894 года. Похоронили его на кладбище деревни Слобода в 5 верстах от усадьбы. К сожалению, могила не сохранилась.

Репинские вещи, присутствующие в доме, — предметы, переданные родственниками и из музея-усадьбы художника «Пенаты» (Ленинградская область). Остальное — качественные, но копии.

Большой успех витебских музейщиков — это сохраненный «репинский» стиль усадьбы. Этому способствуют фотографии знаменитого витебского фотографа Сигизмунда Юрковского. Они прекрасно подчеркивают связь времен.

Из однозначно аутентичного «здравневско-репинского» сохранились липовая аллея и пруд на берегу Двины .

Еловая аллея и сад восстановлены. Еловая алея была уничтожена во время войны. Здесь располагалась линия обороны советских войск.

История покупки усадьбы Здравнёво.

Постройки, сад, лес и пашню — всего 108 десятин (соток) — Репин купил в мае 1892 года за 12000 рублей из суммы в 35000, заплаченной художнику царем за картину «Запорожцы пишут письмо турецкому султану».

Вот что писал об имении в мае-июне 1892 года Репин в письмах к Татьяне Толстой: «Лес страшно запущен, завален хламом и разворован. Шальная Двина с остервенением обрывала ее прекрасные черноземные берега. Фруктовый сад пуст. Крыши дома сгнили…». Художник полностью изменил дом, благоустроил территорию. Из обычной одноэтажной избы получилось нечто среднее между домом, средневековым замком в готическом стиле и церковью. Крестьяне называли господский дом церковью. В верхнем зубчатом ярусе планировалось открыть обсерваторию для наблюдения за звездами.

Илья Ефимович был успешным землевладельцем. Сельхозпроизводство, обжиг известняка, скотоводство – все это процветало в имении. 8 лет художник жил и работал под Витебском.

Здравнёвско-репинское наследие.

За восемь летних сезонов Репин создал более 40 картин и рисунков, в том числе «Осенний букет», «Лунная ночь. Здравнёво», «Дуэль», а также многочисленные этюды и эскизы. Все копии есть в музее .

Интересные «дорепинские» факты. История имения.

Официальная версия названия Здравнёво гласит, что деревня называлась Дровнёво. Репин спросил у крестьян, откуда они, а те ответили: «З Драўнёва». Так и назвали. Может быть название «Дрэўнёва» от слова «дрэўні» — старый, старинный. Усадьба под разными названиями упоминается в архивах с 1785 года. В документах указано, что Репин приобрел имение Софиевка у Софьи Яцкевич.

Яцкевичи – древний шляхецкий род. Герб рода — «Gozdawa». Упоминается в королевских грамотах ХV века. История рода Яцкевичей изложена в ходатайстве о признании в дворянства, поданном в Витебское Дворянское Депутатское собрание в 1811 году. Все сведения подтверждены оригиналами документов на имения и должности, метрическими выписями о рождениях, крещениях и браках или их заверенными копиями.

Есть сведения о Яцкевичах и в печатных источниках: в гербовнике Каспера Несецкого написано: «Jan Jackiewicz h. Gozdawa podpisal elekcye 1674 r. wojew. Minskiem»

Пишут, что неизвестно почему Репин, собираясь купить дом в Подмосковье, поехал в Витебск. Но можно сделать предположение, исходя из многочисленных сведений об истории рода. Вероятно история была такова. Один из Яцкевичей служил в Питере и был знаком с тестем Репина. Скорее всего, именно так Репин узнал о продаже. Съездил. Посмотрел. Очень ему понравилось место, вот и приобрел. Репин отмечал, что ему нравится жить в красивом месте между Москвой и Варшавой. Последний раз Репин был в Здравнёво в 1904.

В 2011 году 18 потомков Репина, проживающих во Франции, посетили имение Пенаты и Здравнёво.

Настоящее и перспективы музейного комплекса «Здравнёво».

В 2019 глава этого государства Григорий Рапота говорил о том, что готова проектно-сметная документация на строительство еще одного двухэтажного здания на территории комплекса. На первом этаже разместятся два выставочных зала на 100 и 75 квадратных метров, на втором — помещения для научных сотрудников и небольшой конференц-зал. В здании будет климат-контроль, это даст возможность хранить ценные экспонаты.

В год 175-летия Репина, которое отмечалось в 2019-м, в Здравнёво прошла медиа-сессия «Союзное государство: как передать культурный код молодежи». Именно тогда великого живописца не без юмора назвали первым гражданином Союзного государства. С 2020 года имение находится под патронажем «государства» «Беларусь-Россия» .

Ну вот: “Картина Репина – “Приплыли”!

Это заблуждение. Фейк! У Репина нет такой картины! Репину приписали полотно Льва Григорьевича Соловьева «Монахи (Не туда заехали)». Картины обоих художников соседствовали во время выставки в Сумском художественном музее.

По-моему, очень актуальное полотно. Современно.