Польша может упростить трудоустройство белорусов

Фото: myfin.by
В мире
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Депутат польского сейма Михал Щерба заявил, что польские депутаты 27 октября проголосуют по поправкам к законопроекту. Предположительно, что с середины ноября белорусы, у которых есть гуманитарные визы, смогут трудоустроиться в Польше легально.

Щерба подчеркнул, что в этом вопросе среди польских депутатов есть единство

Ранее польский парламент утвердил резолюцию, осуждающую насилие по отношению к мирным протестующим. В правительстве Польши не исключали вероятность приема белорусских политических беженцев по ускоренной процедуре.

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