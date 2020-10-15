Польша может упростить трудоустройство белорусов

Депутат польского сейма Михал Щерба заявил, что польские депутаты 27 октября проголосуют по поправкам к законопроекту. Предположительно, что с середины ноября белорусы, у которых есть гуманитарные визы, смогут трудоустроиться в Польше легально.

Щерба подчеркнул, что в этом вопросе среди польских депутатов есть единство

Ранее польский парламент утвердил резолюцию, осуждающую насилие по отношению к мирным протестующим. В правительстве Польши не исключали вероятность приема белорусских политических беженцев по ускоренной процедуре.