В Витебском районе восстановили старинное еврейское кладбище

В Витебском районе реконструировали старинное еврейское кладбище, сообщила заместитель председателя Витебского райисполкома Жанна Черкунова, передает БелТА.

Кладбище находится в поселке Яновичи, в котором более 350 лет назад поселилась еврейская община. Считается, что кладбищу примерно столько же лет. Здесь хоронили людей разного статуса — раввинов, ремесленников и т.д. При восстановлении погоста из земли подняли более 240 надгробных камней с надписями на древнем иврите, по которым исследователи и энтузиасты смогут восстановить историю городского поселка, а потомки выходцев из местных краев — приезжать в поисках могил предков.

Инициатором восстановления кладбища выступил профессор, доктор медицинских наук Борис Менделевич (Россия) после посещения кладбища в 2018 году. Из архивных данных он узнал, что здесь покоятся его предки. На момент визита погост представлял собой поле с вросшими в землю могильными плитами. Поддержку в реализации доброго начинания мужчине оказали райисполком, Витебская городская еврейская община и Яновичский сельсовет.