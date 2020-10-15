В последнее время в Витебской области участились случаи воровства денег с использованием банковских карт и социальных сетей, рассказали в УСК по Витебской области. Только за 8 месяцев текущего года следователи возбудили 878 уголовных дел по статье 212 Уголовного кодекса — хищение путем использования компьютерной техники (за аналогичный период минувшего года было 474) и 194 уголовных дела по статье 349 УК — несанкционированный доступ к компьютерной информации (152), пишут «Витебские Вести».

«Чаще всего преступники используют такие способы как вишинг и фишинг. Первый предполагает использование телефона. Например, мошенники представляются сотрудником банка и под разными предлогами выманивают персональные данные карточек, чтобы без ведома владельца совершить перевод средств на другой счет. Второй, как называемая рыбалка, — это рассылка людям электронных сообщений, содержащих ссылку на сайты банка или онлайн-магазина, внешне неотличимые от настоящих. Когда пользователь попадает на поддельную страницу, злоумышленники побуждают его ввести свои логин и пароль пользователя для совершения какой-либо транзакции, что позволяет им получить доступ к чужому аккаунту и счетам», — сказала официальный представитель УСК Оксана Лазько.