В 12 регионах Беларуси пройдут бесплатные онлайн консультации

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В Беларуси  в режиме онлайн проведут бесплатные консультации для малого бизнеса. Для участия необходимо подать заявку и заполнить анкету до 1 ноября, сообщили в Министерстве экономики.

Принять участие в консультации могут представители бизнеса в 12 пилотных регионах: Браславском, Молодечненском, Лидском, Березовском, Кобринском, Оршанском, Борисовском, Кличевском, Быховском, Жлобинском, Хойникском и Брагинском районах.

Индивидуальные предприниматели смогут получить бесплатные консультации от специалистов в таких сферах, как юриспруденция, маркетинг, бизнес-процессы и финансовый менеджмент для малого бизнеса.

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