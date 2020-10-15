В 12 регионах Беларуси пройдут бесплатные онлайн консультации

В Беларуси в режиме онлайн проведут бесплатные консультации для малого бизнеса. Для участия необходимо подать заявку и заполнить анкету до 1 ноября, сообщили в Министерстве экономики.

Принять участие в консультации могут представители бизнеса в 12 пилотных регионах: Браславском, Молодечненском, Лидском, Березовском, Кобринском, Оршанском, Борисовском, Кличевском, Быховском, Жлобинском, Хойникском и Брагинском районах.

Индивидуальные предприниматели смогут получить бесплатные консультации от специалистов в таких сферах, как юриспруденция, маркетинг, бизнес-процессы и финансовый менеджмент для малого бизнеса.