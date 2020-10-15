Глубина нефтепереработки на ОАО «Нафтан» в 2021 году составит 90%

Ввод комплекса замедленного коксования позволит ОАО «Нафтан» увеличить глубину переработки нефти до 90%, а также нарастить производство дизельного топлива до 3,4 млн т и бензина до 1 млн т в год, сообщил председатель концерна «Белнефтехим» Андрей Рыбаков.

«Реализация проекта позволит увеличить глубину переработки нефти до 90% с увеличением выхода светлых нефтепродуктов до 65%, увеличить производство бензина и дизельного топлива, а также снизить производство мазута»,- заявил председатель концерна «Белнефтехим» Андрей Рыбаков.

По словам Рыбакова, после ввода комплекса «Нафтан» сможет полностью обеспечить годовую потребность страны в дизельном топливе (до 3,4 млн т) и бензине (до 1 млн т), передает агенство «Интерфакс-Запад».

С ходом реализации инвестиционного проекта «Строительство комплекса замедленного коксования» ознакомился 14 октября премьер-министр Беларуси Роман Головченко. Проект планируют завершить в 2021 году, премьер-министр взял этот вопрос под личный контроль.