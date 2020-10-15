Милиция ищет пострадавших от действий 19-летнего автомошенника из Витебска

Милиция ищет пострадавших от действий 19-летнего жителя Витебска, который мошенническим путем завладевал иномарками доверчивых граждан. Об этом сообщили в УВД Витебского облисполкома.

19-летний витебчанин искал объявления о продаже автомобилей на торговых интернет-площадках. На встрече с продавцом он внимательно осматривал авто и соглашался на покупку. Затем следовали переговоры об оплате. Подозреваемый предлагал оформить сделку через нотариальную контору, а машину приобрести в рассрочку при помощи нескольких платежей. Согласившись с доводами изобретательного покупателя, продавец отдавал документы на машину и ключи. Заключив сделку, молодой человек выставлял иномарку на продажу по бросовой цене. При этом выплачивать свой долг он не собирался, пишут «Витебские Вести».

Таким образом, злоумышленник завладел минимум тремя автомобилями на общую сумму более 12 тысяч рублей. В отношении витебчанина возбуждено уголовное дело за мошенничество.

Если вы также стали жертвой обмана подозреваемого, позвоните по телефонам: 8-0212-33-97-02, 8-029-511-22-07(МТС) или 102.