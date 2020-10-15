Верхнедвинские сыроделы завоевали 8 наград на международной выставке «Белагро-2020»

Фото: d-p.by
Общество
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Верхнедвинские сыроделы завоевали 8 наград на международной выставке «Белагро-2020», которая в этом году проходила в 30 раз.

Дипломы первой степени завоевали сыр «Моцарелла Скаморца» торговой марки «Верхний луг» и масло сладкосливочное «Ульянка» жирностью 82,5%. Сразу 4 диплома первой степени получила линейка плавленых сыров Рesto со специями: Lemon Pepper, Pastrami, Peasant, Dlіablo. В рамках конкурса «Чемпион вкуса» новый плавленый сыр Реsто пришелся по вкусу профессиональным дегустаторам и народному жюри.

Дипломами второй степени отмечены сыры «Маасдам» и «Гоуда Гранд».

В Международной специализированной выставке «Белагро-2020» участвовало более 360 компаний из Беларуси Бельгии, Великобритании, Венгрии, Германии, Израиля, Италии, Китая, Нидерландов, Польши, России, Франции, царии, Швеции.

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