Верхнедвинские сыроделы завоевали 8 наград на международной выставке «Белагро-2020», которая в этом году проходила в 30 раз.

Дипломы первой степени завоевали сыр «Моцарелла Скаморца» торговой марки «Верхний луг» и масло сладкосливочное «Ульянка» жирностью 82,5%. Сразу 4 диплома первой степени получила линейка плавленых сыров Рesto со специями: Lemon Pepper, Pastrami, Peasant, Dlіablo. В рамках конкурса «Чемпион вкуса» новый плавленый сыр Реsто пришелся по вкусу профессиональным дегустаторам и народному жюри.

Дипломами второй степени отмечены сыры «Маасдам» и «Гоуда Гранд».

В Международной специализированной выставке «Белагро-2020» участвовало более 360 компаний из Беларуси Бельгии, Великобритании, Венгрии, Германии, Израиля, Италии, Китая, Нидерландов, Польши, России, Франции, царии, Швеции.