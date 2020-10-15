Жители Витебской области смогут присоединиться к Глобальному уик-энду наблюдений за птицами

Глобальный уик-энд (GlobalBirdWeekend) наблюдений за птицами пройдет в ближайшие выходные. 17-18 октября присоединиться к «птичьим выходным» приглашает общественная организация «Ахова птушак Бацькаўшчыны».

17 октября участники мероприятия постараются установить мировой рекорд по наблюдению самого большого количества птиц самым большим количеством людей в пик миграции.

— Организаторы надеются, что в бёрдвотчинге в субботу поучаствует не менее 25 тысяч человек по всем миру и расскажут о своих наблюдениях, — рассказали в АПБ. — Глобальная цель — внести наблюдения за более чем 6 тыс. видами птиц. Наблюдения нужно отметить на eBird.

Чтобы принять участие в Global Bird Weekend, нужно завести себе бесплатный аккаунт на eBird. 17 октября идти наблюдать за птицами, занеси свои наблюдения в eBird.

Определить вид птицы поможет мобильное приложение Ptushki или бёрдвотчеры в Телеграм-чате «Ціў-ціў!»

Делиться фотографиями и видео в течение дня нужно, используя хэштеги #globalbirdweekend #globalbirding.