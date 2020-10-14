«Больше всех возмущался Тихановский». Новые подробности встречи в СИЗО КГБ

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В ходе встречи, узникам совести намекнули на возможное освобождение. Соратники сравнили происходящее с переговорами террориста и заложников, сообщает «Голос Америки».

Политзаключенным, содержащимся в СИЗО Беларуси, был поставлен негласный ультиматум со стороны Александра Лукашенко. Последним, фактически, было предложено поддержать разработку новой конституции Беларуси в обмен на освобождение. Двоим участникам встречи с Лукашенко, согласившимся дать интервью белорусским госканалам, изменили меру пресечения. Однако уже ясно, что ультиматум устроит не всех политзаключенных Беларуси.

«Тихановский разговаривал с Лукашенко на повышенных тонах»

По словам адвоката Антона Гашинского, защищающего политтехнолога Виталия Шклярова, встреча проходила «на повышенных тонах». «Больше всех возмущался Сергей Тихановский, он высказал, что думает о Лукашенко», – рассказал Гашинский Русской службе «Голоса Америки».

Сам Лукашенко, по словам адвоката, выглядел подготовленным: у него было досье на всех участников встречи, он чувствовал себя хозяином положения. По его словам, помимо Тихановского и Шклярова, во встрече также участвовали экс-кандидат в президенты Виктор Бабарико, члены Координационного совета оппозиции Беларуси Лилия Власова и Максим Знак, директор IT-компании «PandaDoc» Дмитрий Рабцевич, бизнесмен Юрий Воскресенский, и другие политзаключенные.

«Сначала стороны обменялись взаимными упреками, Лукашенко приводил какие-то контрдоводы. Потом все высказали свое мнение. Ну и потом договорились, что следующая встреча должна обязательно состояться, и желательно, чтобы все были к этому времени уже на свободе», – рассказал Гашинский.

По мнению адвоката, встреча свидетельствует о том, что режим Лукашенко рассматривает возможность освобождения политзаключенных.

«Какой-то план и властей уже есть, чтобы двигаться в эту сторону. Сразу после встречи отпустили Рабцевича и Воскресенского. Почему именно их, я затрудняюсь сказать», – сказал Гашинский.

Как пишет «Медуза», сразу после этого, как им изменили меру пресечения, политзаключенные появились в эфире белорусского ТВ. Рабцевич похвалил условия для IT-компаний в Беларуси, а Воскресенский сообщил, что ему поручили готовить предложения по поправкам к Конституции и освобождению людей, которые «оказались не так общественно опасными для нашей страны, как казались на первом этапе».

Антон Гашинский сообщил, что Виталий Шкляров также обратился к Александру Лукашенко, однако заявил, что раскроет содержание обращения только после того, как его подзащитный будет на свободе.

По словам адвоката, в конце встречи Шкляров заметил, что в условиях СИЗО крайне ограничен доступ к бане, после чего Лукашенко приказал своим подчиненным отвезти участников встречи в баню: «Он сказал кому-то: «Дима, организуй!».

«Их всех отвезли то ли в его резиденцию, то ли ещё куда-то, но факт, что им дали попариться в бане, без конвоя, где дали возможность без конвоя обсудить между собой ситуацию и почувствовать себя свободными людьми, хотя бы на время», – заявил Гашинский.

Лукашенко также позволил Сергею Тихановскому позвонить своей супруге, которая в итоге опубликовала содержание разговора. Из тюрьмы арестованный соперник Лукашенко призвал оппозицию Беларуси «быть жестче». «Жестче? Я переживаю за всех, кто в тюрьме находится, чтобы на вас это не отразилось. Но, значит, будем жестче», – сказала на это Светлана Тихановская.

По данным источника Русской службы «Голоса Америки», знакомого с содержанием встречи, сторонником жесткого диалога с Лукашенко также является другой находящийся под арестом оппонент белорусского диктатора Виктор Бабарико.

Лукашенко: «Конституцию на улице не напишешь»

В белорусских госСМИ был опубликован лишь маленький отрывок встречи. Отметим, что на опубликованном фрагменте видео не видно Сергея Тихановского.

«Половина (из присутствующих здесь – ГА), как я понимаю, юристы, и прекрасно понимают, что конституцию на улице не напишешь, – сказал участникам встречи Александр Лукашенко. – Я на это смотрю шире, пытаюсь убедить не только ваших сторонников, но и все общество».

Реакцию участников встречи на слова Лукашенко ТВ Беларуси не показало.

«Сам факт этих переговоров показывает, что у Лукашенко есть понимание того, что в одиночку он с этим кризисом уже не справится, – говорит российский оппозиционный политик Илья Пономарев. – То есть, мы видим подтверждение информации о том, что он пообещал Путину конституционную реформу и новые выборы. Поэтому Лукашенко делает все, чтобы переломить на свою сторону лидеров общественного мнения, чтобы они согласились на новые выборы и уводили людей с улицы».

Однако диалог с людьми, находящимися в положении заложников, контрпродуктивен, подытожил Пономарев: «Конституцию не напишешь не только на улице, но и из СИЗО».

По словам российского оппозиционного политика Дмитрия Гудкова, Лукашенко посылает противоречивые сигналы.

«После встречи в СИЗО, которая была в субботу, воскресный протест в Беларуси был жестокого разогнал. Так что непонятно, о каких переговорах с оппозицией что он там решил», – говорит Гудков в беседе с «Голосом Америки».

Политик предположил, что выпустив некоторых политзаключенных, «о которых говорят на Западе», белорусский диктатор рассчитывает облегчить свою собственную судьбу.

«Путину до политзаключенных Беларуси никакого дела нет, – убежден Гудков. – Лукашенко Путин так же не любит, и не дает ему окончательно пасть лишь по одной причине – он просто не хочет, чтобы демократический протест в Беларуси победил».

США и Евросоюз заявили о солидарности с протестами против фальсификации выборов в Беларуси

В Беларуси, тем временем, уже третий месяц продолжаются протесты: оппоненты Александра Лукашенко убеждены, что тот проиграл президентские выборы, и должен уйти. Как ранее отмечал «Голос Америки», Министерство финансов США и Госдепартамент сообщили о санкциях в отношении белорусских чиновников, причастных к фальсификации выборов и насилию над протестующими.

Сам Александр Лукашенко, меры против которого были введены еще в 2004 году, продолжает находиться под санкциями США.

Министры иностранных дел стран Евросоюза на днях согласовали единую позицию о включении Лукашенко в санкционный список, «принимая во внимание его инаугурацию после выборов, которые не являлись свободными и справедливыми».

Согласно заявлению Совета ЕС, Брюссель, в числе прочего, введет визовые ограничения и заморозит зарубежные активы Лукашенко, а также сократит сотрудничество с нынешним правительством Беларуси и предоставит дополнительную помощь протестному движению в стране.

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