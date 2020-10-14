«Больше всех возмущался Тихановский». Новые подробности встречи в СИЗО КГБ

В ходе встречи, узникам совести намекнули на возможное освобождение. Соратники сравнили происходящее с переговорами террориста и заложников, сообщает «Голос Америки » .

Политзаключенным, содержащимся в СИЗО Беларуси, был поставлен негласный ультиматум со стороны Александра Лукашенко . Последним, фактически, было предложено поддержать разработку новой конституции Беларуси в обмен на освобождение. Двоим участникам встречи с Лукашенко, согласившимся дать интервью белорусским госканалам, изменили меру пресечения. Однако уже ясно, что ультиматум устроит не всех политзаключенных Беларуси.

По словам адвоката Антона Гашинского, защищающего политтехнолога Виталия Шклярова, встреча проходила «на повышенных тонах». «Больше всех возмущался Сергей Тихановский, он высказал, что думает о Лукашенко», – рассказал Гашинский Русской службе «Голоса Америки».

Сам Лукашенко, по словам адвоката, выглядел подготовленным: у него было досье на всех участников встречи, он чувствовал себя хозяином положения. По его словам, помимо Тихановского и Шклярова, во встрече также участвовали экс-кандидат в президенты Виктор Бабарико, члены Координационного совета оппозиции Беларуси Лилия Власова и Максим Знак, директор IT-компании «PandaDoc» Дмитрий Рабцевич, бизнесмен Юрий Воскресенский, и другие политзаключенные.

«Сначала стороны обменялись взаимными упреками, Лукашенко приводил какие-то контрдоводы. Потом все высказали свое мнение. Ну и потом договорились, что следующая встреча должна обязательно состояться, и желательно, чтобы все были к этому времени уже на свободе», – рассказал Гашинский.

По мнению адвоката, встреча свидетельствует о том, что режим Лукашенко рассматривает возможность освобождения политзаключенных.

«Какой-то план и властей уже есть, чтобы двигаться в эту сторону. Сразу после встречи отпустили Рабцевича и Воскресенского. Почему именно их, я затрудняюсь сказать», – сказал Гашинский.

Как пишет «Медуза», сразу после этого, как им изменили меру пресечения, политзаключенные появились в эфире белорусского ТВ. Рабцевич похвалил условия для IT-компаний в Беларуси, а Воскресенский сообщил, что ему поручили готовить предложения по поправкам к Конституции и освобождению людей, которые «оказались не так общественно опасными для нашей страны, как казались на первом этапе».

Антон Гашинский сообщил, что Виталий Шкляров также обратился к Александру Лукашенко, однако заявил, что раскроет содержание обращения только после того, как его подзащитный будет на свободе.

По словам адвоката, в конце встречи Шкляров заметил, что в условиях СИЗО крайне ограничен доступ к бане, после чего Лукашенко приказал своим подчиненным отвезти участников встречи в баню: «Он сказал кому-то: «Дима, организуй!».

«Их всех отвезли то ли в его резиденцию, то ли ещё куда-то, но факт, что им дали попариться в бане, без конвоя, где дали возможность без конвоя обсудить между собой ситуацию и почувствовать себя свободными людьми, хотя бы на время», – заявил Гашинский.

Лукашенко также позволил Сергею Тихановскому позвонить своей супруге, которая в итоге опубликовала содержание разговора. Из тюрьмы арестованный соперник Лукашенко призвал оппозицию Беларуси «быть жестче». «Жестче? Я переживаю за всех, кто в тюрьме находится, чтобы на вас это не отразилось. Но, значит, будем жестче», – сказала на это Светлана Тихановская.

По данным источника Русской службы «Голоса Америки», знакомого с содержанием встречи, сторонником жесткого диалога с Лукашенко также является другой находящийся под арестом оппонент белорусского диктатора Виктор Бабарико.

Лукашенко: «Конституцию на улице не напишешь»

В белорусских госСМИ был опубликован лишь маленький отрывок встречи. Отметим, что на опубликованном фрагменте видео не видно Сергея Тихановского.

«Половина (из присутствующих здесь – ГА), как я понимаю, юристы, и прекрасно понимают, что конституцию на улице не напишешь, – сказал участникам встречи Александр Лукашенко. – Я на это смотрю шире, пытаюсь убедить не только ваших сторонников, но и все общество».

Реакцию участников встречи на слова Лукашенко ТВ Беларуси не показало.

«Сам факт этих переговоров показывает, что у Лукашенко есть понимание того, что в одиночку он с этим кризисом уже не справится, – говорит российский оппозиционный политик Илья Пономарев. – То есть, мы видим подтверждение информации о том, что он пообещал Путину конституционную реформу и новые выборы. Поэтому Лукашенко делает все, чтобы переломить на свою сторону лидеров общественного мнения, чтобы они согласились на новые выборы и уводили людей с улицы».

Однако диалог с людьми, находящимися в положении заложников, контрпродуктивен, подытожил Пономарев: «Конституцию не напишешь не только на улице, но и из СИЗО».

По словам российского оппозиционного политика Дмитрия Гудкова, Лукашенко посылает противоречивые сигналы.

«После встречи в СИЗО, которая была в субботу, воскресный протест в Беларуси был жестокого разогнал. Так что непонятно, о каких переговорах с оппозицией что он там решил», – говорит Гудков в беседе с «Голосом Америки».

Политик предположил, что выпустив некоторых политзаключенных, «о которых говорят на Западе», белорусский диктатор рассчитывает облегчить свою собственную судьбу.

«Путину до политзаключенных Беларуси никакого дела нет, – убежден Гудков. – Лукашенко Путин так же не любит, и не дает ему окончательно пасть лишь по одной причине – он просто не хочет, чтобы демократический протест в Беларуси победил».

США и Евросоюз заявили о солидарности с протестами против фальсификации выборов в Беларуси

В Беларуси, тем временем, уже третий месяц продолжаются протесты: оппоненты Александра Лукашенко убеждены, что тот проиграл президентские выборы, и должен уйти. Как ранее отмечал «Голос Америки», Министерство финансов США и Госдепартамент сообщили о санкциях в отношении белорусских чиновников, причастных к фальсификации выборов и насилию над протестующими.

Сам Александр Лукашенко, меры против которого были введены еще в 2004 году, продолжает находиться под санкциями США.

Министры иностранных дел стран Евросоюза на днях согласовали единую позицию о включении Лукашенко в санкционный список, «принимая во внимание его инаугурацию после выборов, которые не являлись свободными и справедливыми».

Согласно заявлению Совета ЕС, Брюссель, в числе прочего, введет визовые ограничения и заморозит зарубежные активы Лукашенко, а также сократит сотрудничество с нынешним правительством Беларуси и предоставит дополнительную помощь протестному движению в стране.