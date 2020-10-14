Многократная чемпионка Беларуси по тайскому боксу и К1 приговорена к 10 суткам ареста

Фото: TUT.by
Общество
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Многократную чемпионку Белоруссии и призерку чемпионатов Европы по тайскому боксу Александру Ситникову задержали в Минске. Об этом сообщается на странице Белорусского фонда спортивной солидарности в Facebook.

13 октября спортсменку доставили в Центральное РУВД. Суд над 24-летней Ситниковой назначен на 14 октября.

Ранее в минском аэропорту по подозрению в участии в акциях протеста была задержана белорусская баскетболистка Елена Левченко. Она активно высказывалась против насилия в Беларуси и поддерживала идею проведения повторных президентских выборов. Она по-прежнему находится в Центре изоляции правонарушителей на улице Окрестина.

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