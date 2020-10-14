МВФ прогнозирует сокращение белорусской экономики в 2020 году на 3%

Валовой внутренний продукт Беларуси в 2020 году сократится на 3%. Такой прогноз приводится в отчете World Economic Outlook, обнародованном 13 октября Международным валютным фондом.

Согласно прогнозу МВФ, после прошлогоднего роста на 1,2% в 2020 году белорусский ВВП уменьшится на 3%, а в 2021-м — увеличится на 2,2%. Авторы документа уточняют, что этот прогноз был подготовлен до президентских выборов, состоявшихся 9 августа, пишут naviny.by.

По сравнению с апрельскими оценками МВФ улучшил прогноз по Беларуси на этот год и ухудшил — на будущий. Весной экономисты фонда ожидали, что в 2020 году ВВП страны сократится на 6% и увеличится в 2021 году на 3,5%.

В новом отчете фонд прогнозирует, что среднегодовая инфляция в Беларуси в 2020—2021 годах составит 5,1% (апрельская оценка — 5,6%).

По мнению экономистов МВФ, дефицит счета текущих операций платежного баланса Беларуси вырастет с 1,8% ВВП в 2019 году до 3,3% ВВП в 2020-м, а в 2021 году составит 2,2% ВВП.

Фонд также прогнозирует, что безработица в Беларуси вырастет с 0,3% в 2019 году до 1,4% в текущем и снизится до 1,1% в 2021 году.

Обновленные оценки МВФ по экономике Беларуси в целом соответствуют прогнозам других авторитетных международных организаций. В частности аналитики международного рейтингового агентства Standard & Poor’s ожидают снижение ВВП Беларуси в 2020 году на 3%. Экономисты Европейского банка реконструкции и развития прогнозируют снижение ВВП на 3,5%, при этом они видят в Беларуси «серьезные риски ухудшения ситуации, связанные с пандемией и политическими потрясениями».

«Массовые протесты, вызванные президентскими выборами в августе, породили дополнительные сбои в экономической деятельности Беларуси и привели к ухудшению деловой среды, что дополнительно ухудшит перспективы экономического роста и может поставить под угрозу ориентированный на экспорт ИТ-сектор», — считают экономисты ЕБРР.

В январе—августе ВВП Беларуси сократился на 1,3%. Власти не разделяют прогнозы международных финансовых организаций и надеются по итогам года не допустить снижения ВВП, а в будущем году увеличить главный макроэкономический показатель на 1,8%.