В Витебске отопление включат к выходным!

С 15 октября в Витебске начнется включение социальных объектов, сообщили специалисты «Витебских тепловых сетей».
С 16 октября поэтапно по графику отопление начнут включать в жилых домах. При этом при температуре выше +10 отопление будет включаться в пассивном режиме. Завершить подключение к отоплению всех жилых объектов намерены к 18 октября.
График включения теплоснабжения на отопительный сезон 2020 – 2021
|
Теплоисточники
|
16.10.2020 г.
|
17.10.2020 г.
|18 .10.2020 г.
|
время включения
|
№ ЖЭУ
|
время включения
|
№ ЖЭУ
|
время включения
|
№ ЖЭУ
|мини-ТЭЦ «Восточная»
котельные
ГП «ВПКиТС»
|
800 – 2000
800 – 2000
|
9, ТС
28
|
800 – 2000
|
14, ТС
|
800 – 2000
|пос. Тулово, домоуправление КУППСП «Витебскоблсельстрой»,
гостиницы, общежития, учебные учреждения
|Витебская ТЭЦ
котельные
ГП «ВПКиТС»
|
800 – 2000
|
1, 16
|
800 – 2000
|
5, 8, ТС
|
800 – 2000
|пос. Кировский, гостиницы, общежития, учебные учреждения
|котельная
«Южная»
|
800 – 2000
|
19, 22
|
800 – 2000
|
21, ТС
|
800 – 2000
|гостиницы, общежития, учебные учреждения
|котельная «Северная»
котельные
ГП «ВПКиТС»
|
800 – 1300
|
24
|
800 – 2000
|общежития, товарищества собственнико