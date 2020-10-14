В Витебске отопление включат к выходным!

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С 15 октября в Витебске начнется включение социальных объектов, сообщили специалисты «Витебских тепловых сетей».

С 16 октября поэтапно по графику отопление начнут включать в жилых домах. При этом при температуре выше +10 отопление будет включаться в пассивном режиме. Завершить подключение к отоплению всех жилых объектов намерены к 18 октября.

График включения теплоснабжения на отопительный сезон 2020 – 2021

Теплоисточники

16.10.2020 г.

17.10.2020 г.

                           18 .10.2020 г.

время включения

№ ЖЭУ

время включения

№ ЖЭУ

время включения

№ ЖЭУ
мини-ТЭЦ «Восточная»

 

котельные

ГП «ВПКиТС»

800 – 2000

800 – 2000

9, ТС

28

800 – 2000

14, ТС

800 – 2000

 пос. Тулово, домоуправление КУППСП «Витебскоблсельстрой»,

гостиницы, общежития, учебные учреждения
Витебская ТЭЦ

 

котельные

ГП «ВПКиТС»

800 – 2000

1, 16

800 – 2000

5, 8, ТС

800 – 2000

 пос. Кировский, гостиницы, общежития, учебные учреждения
котельная

«Южная»

800 – 2000

19, 22

800 – 2000

21, ТС

800 – 2000

 гостиницы, общежития, учебные учреждения
котельная «Северная»

котельные

ГП «ВПКиТС»

800 – 1300

24

800 – 2000

  общежития, товарищества собственнико

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