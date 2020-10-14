В Витебске отопление включат к выходным!

С 15 октября в Витебске начнется включение социальных объектов, сообщили специалисты «Витебских тепловых сетей».

С 16 октября поэтапно по графику отопление начнут включать в жилых домах. При этом при температуре выше +10 отопление будет включаться в пассивном режиме. Завершить подключение к отоплению всех жилых объектов намерены к 18 октября.

График включения теплоснабжения на отопительный сезон 2020 – 2021