Минчанина будут судить за рисунок на стеле «Минск — город-герой», у которой в белорусской столице чаще всего собираются участники несанкционированных акций протеста.

«По материалам дела, обвиняемый, 20-летний минчанин 14 августа 2020 года, находясь вблизи Белорусского государственного музея истории Великой Отечественной войны, нарисовал краской из аэрозольных баллонов круг с линией над ним на лицевой поверхности обобщенного образа матери-Родины, символа Победы и Славы. Он является частью архитектурно-скульптурного комплекса «Обелиск «Минск – город-герой», — говорится в сообщении службы информации прокуратуры Минска в среду.

Прокуратура Центрального района Минска направила для рассмотрения в суд уголовное дело в отношении молодого человека. Ему инкриминированы хулиганство по ч.1 ст.339 и умышленное повреждение особо ценных историко-культурных ценностей по ч.2 ст.344 Уголовного кодекса, передает агенство «Интерфакс_Запад».

Тем самым минчанин, по данным прокуратуры, «открыто надругался над обычаями и традициями белорусского народа, особо ценными культурными достижениями страны, осквернил увековеченную память участников и погибших в ходе боевых действий во время Великой Отечественной войны».

Имущественный ущерб власти оценили в Br425. «Обвиняемый возместил его в полном объеме», — добавили в службе информации прокуратуры Минска. В отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде личного поручительства.

В Беларуси третий месяц продолжаются акции протеста против итогов выборов президента, которые прошли 9 августа. Победителем объявлен действующий глава государства Александр Лукашенко, который занимает этот пост с 1994 года. Самые массовые акции проходят в Минске в воскресенье.