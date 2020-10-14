Витебская власть к милиции не имеет отношения?! Или как прошла встреча пенсионеров с первым заместителем мэра Цветковым

Сегодня в восемь часов утра первый заместитель председателя Витебского городского исполнительного комитета Валентин Николаевич Цветков принял граждан, потребовавших встречу с руководством во время акции пенсионеров 12 октября.

На встречу пришли десять человек. Пройти в кабинет разрешили троим. Остальные ждали в фойе. За закрытыми дверями представители народа задавали вопросы, касающиеся опасной ситуации в городе. Общение продолжалось в течение часа.

Главное, что волнует граждан, — это повальные задержания и опасность на улицах Витебска. Сегодня действия тех, кто должен охранять граждан, многим непонятны. Доходит до абсурда. Участница встречи Татьяна рассказала, что её задержали за цвет одежды: красную куртку и белую майку.

— Нужно думать, как одеваться в это время, — последовал ответ силовиков на вопрос возмущенной горожанки. Причем задерживали её по всем правилам задержания людей, совершивших правонарушение. Как подчеркнула женщина, грубо и нагло.

Валентин, жену которого судили вчера, показал, что из-за правового беспредела он носит с собой средства гигиены, потому что забрать могут прямо с улицы.

Вечером была задержана Елена Янушковская. Сейчас она находится в ИВС. Поводом для задержания стало ведение прямой трансляции с акции пенсионеров.

По общему мнению собравшихся, создалась ситуация, когда те, кто должны охранять правопорядок, сами его нарушают и провоцируют граждан.

После беседы с Цветковым вернулись Татьяна Северинец и Чеслав Солодкий. Они рассказали ожидающим, о чем шла речь.

Второй человек во властной городской иерархии говорил гражданам, о том, что на улицах нельзя собираться без разрешения и скандировать лозунги. Наверное, власти не знают, что мирные демонстрации – это конституционное право граждан.

С тем, что нарушения во время выборов президента спровоцировали справедливое возмущение граждан, он не согласен. Цветков также сказал, что милиция не подчиняется городским властям. Они действуют по приказам из Минска, а городские власти к этому отношения не имеют. Они занимаются только вопросами обеспечения.

Получается, что люди, которыми заполнены кабинеты во всех дворцах для работы власти, занимаются только выполнением команд сверху. Они несут ответственность только перед своим начальством. Права людей, оплачивающих содержание властной вертикали, эту вертикаль не волнуют.