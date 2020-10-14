Вместо джек-пота – под суд! Азартного жителя Витебской области накажут за крупное мошенничество

Завершено уголовное дело в отношении жителя города Глубокое. 36-летний мужчина набрал множество долгов, чтобы делать ставки.

По информации Следственного комитета РБ, на протяжении почти четырех лет в Минске и Витебской области он под разными предлогами просил у знакомых деньги в долг. Говорил, что хочет открыть бизнес, отремонтировать автомобиль, придумывал и другие причины. А сам играл на тотализаторе. Когда выигрывал, не спешил возвращать долги, а делал новые ставки, предвкушая крупный выигрыш. Брал во временное пользование различные вещи: инструменты, компьютерную технику, сотовые телефоны и сразу относил в ломбард или перепродавал. Не выплачивал деньги и за три новых мобильника, купленных в рассрочку в салонах связи в Минске.

Следователи выявили 37 случаев мошенничества с участием игромана. Ущерб, который он нанес, оценивается в чуть более 100 тысяч долларов.

Судить жителя Витебской области будут по ч. 4 ст. 209 Уголовного кодекса РБ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере). В настоящее время он находится под стражей. Известно, что ему удалось возместить ущерб на сумму более 118 500 рублей.

Уголовное дело передано прокурору для направления в суд.