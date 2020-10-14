В Полоцке Витебской области выбирают название для переправы через Западную Двину

Фото: Игоря Марковича в Instagram.com
Витебская область
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Обновленный мост планируют открыть уже в начале ноября. Председатель Полоцкого районного исполнительного комитета Игорь Маркович на своей странице в Instagram регулярно освещал ход работ по реконструкции моста, который многие жители Полоцка привычно называют «Старый». На этот раз чиновник предложил народу выбрать для объекта благозвучное название. Вариантов несколько. Один из них – «Юбилейный» (по названию улицы). Другой – «Покровский» (в связи с тем, что неподалеку находится Ниже-Покровская улица и храм Покрова Пресвятой Богородицы). Рассматривается и вариант «Успенский» (одноименная улица берет начало от моста в сторону здания суда). В любом случае, власти предлагают определяться самим жителям. Судя по комментариям к посту Игоря Марковича, большинство выбирают «Покровский». Кстати, именно сегодня, 14 октября, православные верующие отмечают великий праздник Покров Пресвятой Богородицы и Приснодевы Марии.

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