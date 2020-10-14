Житель Новополоцка перевозил в машине крупную партию наркотиков

наркотики порошок
Витебская область
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В УВД Витебского облисполкома рассказали о задержанном жителе Новополоцка, который перевозил в машине крупную партию наркотика мефедрона. Информацию о том, что 36-летний мужчина причастен к незаконному обороту наркотиков, получили сотрудники наркоконтроля. Во время оперативных мероприятий возле деревни Заозерье Полоцкого района правоохранители остановили машину с подозреваемым. В иномарке в нише двери нашли пачку от сигарет, в ней — сверток с порошком, передает БелТА.

— Экспертиза показала, что изъятый порошок — особо опасное психотропное вещество мефедрон массой 13,28 г. Мужчина рассказал, что приобрел наркотик в Минске и вез его домой. Как выяснилось, на момент задержания подозреваемый находился в состоянии наркотического опьянения, — отметили в УВД.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 328 УК (незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов).

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