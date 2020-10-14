Бабарико о встрече с Лукашенко в СИЗО КГБ: Это был не диалог и никаких договоренностей в ходе встречи не достигнуто

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Виктор Бабарико рассказал о встрече с Александром Лукашенко в СИЗО КГБ, которая состоялась 10 октября, и заявил, что это был не диалог и ни о каких договоренностях речи не идет. Об этом сообщили адвокаты экс-банкира Дмитрий Лаевский, Александр Пыльченко и Наталья Мацкевич.

Бабарико рассказал, что состоявшаяся встреча – это не диалог. Для того, чтобы действительно произошел нормальный диалог, необходимо выполнить несколько условий. Одно из них – освобождение всех заключенных. На момент встречи этого не произошло. Помимо этого, диалог должен сопровождаться равным доступом к информации, а это также невозможно, если человек находится под стражей. Еще один момент – за столом переговоров должен находиться более широкий круг представителей гражданского общества. Поэтому никаких договоренностей в ходе встречи достигнуто не было, пишет kp.by.

— Наш подзащитный Виктор Бабарико считает, что диалог возможен лишь при условии освобождения всех участников встречи из заключения. Помимо этого, Бабарико отмечается, что «мы помним и обо всех остальных политзаключенных». Если их не освободить, то диалог также будет невозможен. Что касается позиции экс-банкира по политическим вопросам, то они остались прежними, — рассказали адвокаты Бабарико.

Напомним, что также стало известно, что Мария Колесникова отказалась от встречи с Лукашенко и добавила, что уже покаталась по Беларуси и в изоляторе в Жодино ей спокойнее. Встречу с президентом прокомментировал и юрист Максим Знак. И заявил, что это были не переговоры, а обмен мнениями.

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