Мария Колесникова отказалась от встречи с Лукашенко в СИЗО, а Тихановский не пожал ему руку

Член президиума Координационного совета Мария Колесникова отказалась встречаться с президентом Белоруссии Александром Лукашенко в СИЗО КГБ. Об этом ее адвокат Александр Пыльченко рассказал «Эху Москвы».

9 октября в изолятор в Жодино к Колесниковой приезжали двое «миловидных» мужчин, предложивших ей пообщаться с Лукашенко, сообщил защитник. Колесникова заявила им:

«Ну что сейчас общаться». Оппозиция предлагала диалог еще полтора месяца назад, а «сейчас все в тюрьме или выдворены из страны», отметила она со слов адвоката.

Колесникова также объяснила свой отказ участвовать во встрече тем, что приехавшие к ней мужчины не представились, пишет snob.ru.

«Хватит, меня уже повозили по Беларуси около полутора суток, и я не знала, где нахожусь. Вот когда представятся люди, скажут, кто, чтобы я не боялась с ними ехать. Сейчас ей в Жодино, говорит, в изоляторе спокойнее и надежнее, чем ездить с незнакомыми людьми», — передал ее слова Пыльченко.

Что еще известно:

Адвокат блогера Сергея Тихановского Виктор Мацкевич также подтвердил его присутствие на встрече с Лукашенко. Оппозиционер отказался пожать Лукашенко руку, поскольку опасается коронавируса, а также спросил, за что объявили в розыск его жену Светлану Тихановскую, экс-кандидата в президенты Беларуси. Ранее сообщалось, что после беседы с Лукашенко Тихановский смог впервые за четыре месяца созвониться с супругой.

Что важно знать:

10 октября Лукашенко провел четырехчасовую встречу с арестованными оппозиционерами в следственном изоляторе КГБ. О чем они говорили, не раскрывается. На следующий день двоим из арестованных — директору IT-компании PandaDoc Дмитрию Рабцевичу и члену штаба Виктора Бабарико Юрию Воскресенскому — изменили меру пресечения.