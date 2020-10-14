Помпео вновь призывает Минск пустить в Беларусь Тадеуша Кондрусевича

Властям Беларуси следует пересмотреть решение о запрете на въезд на свою территорию главы Римско-католической церкви (РКЦ) в стране Тадеуша Кондрусевича, заявил во вторник глава госдепа США Майк Помпео.

«Прошло более 40 дней с тех пор, как власти Беларуси не пустили в страну своего согражданина архиепископа Кондрусевича. (. . .) Такие действия несправедливы и идут вразрез с принципом свободы вероисповедания», — отметил он в заявлении.

Помпео подчеркнул, что призывает власти Беларуси «восстановить справедливость и разрешить главе Римско-католической церкви в Беларуси вернуться в свою страну», передает агенство «Интерфакс-Запад».

В начале сентября Помпео уже обращался к Минску с подобным призывом.

Как сообщалось, митрополиту Минско-Могилевскому, председателю Конференции католических епископов в Беларуси Кондрусевичу отказали во въезде в республику из Польши без объяснения причин. Кондрусевич является гражданином Беларуси.

Между тем, на официальном сайте РКЦ в Беларуси размещены выдержки из интервью Кондрусевича польскому католическому телеканалу TV Trwam, в котором глава белорусских католиков заявил, что президентские выборы в стране 9 августа прошли «нечестно».

В свою очередь президент Беларуси Александр Лукашенко в начале сентября заявил, что глава белорусской католической церкви не был пропущен из Польши в Беларусь, поскольку «получил задание на польской стороне».