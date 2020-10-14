В Беларуси срок самоизоляции из-за COVID-19 сокращен до 10 дней

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Здоровье
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В Беларуси срок пребывания в самоизоляции из-за COVID-19 сокращен до 10 дней. При этом постановлением Совета Министров от 13 октября 2020 года расширен список лиц, на которых не распространяются требования по самоизоляции по прибытии из стран, в которых регистрируются случаи COVID-19. Это главы и члены официальных делегаций; те, кто едет через Беларусь транзитом и выедет из страны в течение суток; прибывшие из командировок; лица, которые перевозят стволовые клетки, органы для трансплантации.

«Гражданам в самоизоляции разрешено в случае крайней необходимости посещать организацию здравоохранения для получения экстренной и (или) неотложной медпомощи», — отметили в  пресс-службе правительства.

 

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