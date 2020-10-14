Лавров и Боррель вновь обсудили ситуацию в Беларуси

Фото: tass.ru
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель во вторник по телефону обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе, Беларуси, а также положение дел с минскими договоренностями по урегулированию в Донбассе, сообщает ТАСС.

«Рассмотрен ряд актуальных международных тем, включая реальное положение дел с выполнением минских договоренностей по разрешению внутриукраинского кризиса, задачи нагорнокарабахского урегулирования в соответствии с московским заявлением министров иностранных дел Азербайджана, Армении и России, а также ситуацию вокруг Республики Беларусь», — информировали в российском МИД.

Также Лавров в разговоре с Боррелем заявил, что ЕС необходимо отказаться от попыток вести дела с Россией с позиций собственного превосходства.

«Те люди, которые отвечают за внешнюю политику на западе и не понимают необходимости взаимоуважительного разговора, наверное, мы должны просто на какое-то время перестать с ними общаться, тем более что [председатель Еврокомиссии] Урсула фон дер Ляйен заявляет, что с нынешней российской властью геополитического партнерства не получается. Так тому и быть, если они этого хотят», — сказал он.

Лавров указал, что есть предостаточно фактов того, как ЕС совершенно «неподобающе и неприемлемо» ведет себя в связи с инцидентом с Алексеем Навальным.

«Россия хочет в общем понять, можно ли какой-то бизнес иметь с ЕС в нынешних условиях», — отметил министр.

 

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