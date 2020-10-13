Генпрокуратура и СК Беларуси могут проверить ультиматум Тихановской

Фото: rbc.ru
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Генеральная прокуратура и Следственный комитет республики не исключают возможность проверить призыв из Telegram-канала бывшего кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской. Предварительно будет установлено авторство сообщения и его достоверность.

Сегодня в телеграм-канале экс-кандидата в президенты Светланы Тихановской появилось сообщение, в котором от ее имени властям Беларуси предъявлен «ультиматум».

В тексте заявления говорится, что власть занимается государственным террором.

В частности, оппозиция дала властям 13 дней, чтобы прекратить насилие на улицах, освободить всех политзаключенных, а Лукашенко должен заявить об уходе.

В противном случае начнется забастовка всех предприятий.

«Любая массовая информация, которая распространяется в СМИ, подлежит оценке», –  пишет РИА Новости со ссылкой на начальника отдела информации генпрокуратуры Анжелику Курчак.

Генпрокуратура может проверить данную информацию на предмет ее достоверности и того, кто ее распространил.

В СК Беларуси сообщили, что имеют процессуальные возможности для проверки на законность таких высказываний и призывов.

Следственный комитет видит подобную информацию, которая размещается в свободном доступе.

В СК не стали отвечать на вопрос, будет ли проведена проверка данной информации.

В комитете пояснили, что такая информация может быть озвучена только по факту начала проверки.

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