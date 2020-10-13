Генпрокуратура и СК Беларуси могут проверить ультиматум Тихановской

Генеральная прокуратура и Следственный комитет республики не исключают возможность проверить призыв из Telegram-канала бывшего кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской. Предварительно будет установлено авторство сообщения и его достоверность.
Сегодня в телеграм-канале экс-кандидата в президенты Светланы Тихановской появилось сообщение, в котором от ее имени властям Беларуси предъявлен «ультиматум».
В тексте заявления говорится, что власть занимается государственным террором.
В частности, оппозиция дала властям 13 дней, чтобы прекратить насилие на улицах, освободить всех политзаключенных, а Лукашенко должен заявить об уходе.
В противном случае начнется забастовка всех предприятий.
«Любая массовая информация, которая распространяется в СМИ, подлежит оценке», – пишет РИА Новости со ссылкой на начальника отдела информации генпрокуратуры Анжелику Курчак.
Генпрокуратура может проверить данную информацию на предмет ее достоверности и того, кто ее распространил.
В СК Беларуси сообщили, что имеют процессуальные возможности для проверки на законность таких высказываний и призывов.
Следственный комитет видит подобную информацию, которая размещается в свободном доступе.
В СК не стали отвечать на вопрос, будет ли проведена проверка данной информации.
В комитете пояснили, что такая информация может быть озвучена только по факту начала проверки.