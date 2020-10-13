Ночью в Советское РУВД Минска бросали коктейли Молотова

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В Минске на территорию Советского РУВД ночью забросили три бутылки с зажигательной смесью, сообщила официальный представитель МВД Ольга Чемоданова в Telegram-канале.

Один из снарядов попал в служебный автобус, в результате чего тот загорелся. Милиционеры не позволили пламени охватить транспортное средство целиком, тем не менее, оно оказалось поврежденным, сообщили в МВД.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.

Как сообщили в Следственном комитете, по данному факту возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.339 (особо злостное хулиганство), по ч.1 ст. 295-3 (незаконные действия в отношении предметов, поражающее действие которых основано на использовании горючих веществ) Уголовного кодекса.

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