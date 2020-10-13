«У режима есть 13 дней». Тихановская выдвинула ультиматум Лукашенко

Экс-кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская выдвинула «Народный ультиматум» действующей власти страны. Текст опубликован в официальном Telegram-канале оппозиционерки 13 октября.

— Если до 25 октября наши требования не будут выполнены, вся страна мирно выйдет на улицы с Народным ультиматумом, — говорится в заявлении Тихановской. — И 26 октября начнется национальная забастовка всех предприятий, блокировка всех дорог, обвал продаж в государственных магазинах. У вас есть 13 дней, чтобы выполнить три условия. У нас есть 13 дней, чтобы подготовиться, и все это время белорусы будут продолжать свой мирный и настойчивый протест.

Условия Тихановская выдвинула такие: Лукашенко должен объявить об уходе, насилие на улицах должно полностью остановиться, а все политзаключенные должны быть освобождены, пишет kp.by.

— Два месяца назад мы проснулись, как в обычный выходной день, и поехали голосовать. И мы все проголосовали за перемены. Два месяца назад был наш последний обычный выходной. Мы вышли на улицы, чтобы вернуть свои голоса, и получили за это пули, дубинки, тюремные камеры и циничную ложь режима, — заявила Светлана Тихановская.

— Вы сажали нас всегда, а теперь стали сажать еще больше. Вы запугивали нас всегда, а теперь стали запугивать еще больше. Вы всегда били мужчин, а теперь бьете еще женщин, детей и стариков. Не пытайтесь выдавать это за диалог. Это государственный террор. И каждый, кто еще не принял решение перейти на сторону народа, — соучастник террора, — эмоционально заявила Тихановская, обратившись ко всем, кто сегодня обслуживает интересы авторитарной власти. — Заявите публично о том, что больше не поддерживаете режим. Обратитесь к нам через фонды, письма или даже знакомых. Если вы не сделаете этого — значит, это вашими руками сейчас избивают наших бабушек и дедушек. Это из-за вас им вчера угрожали оружием.