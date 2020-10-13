Жители Витебщины подали 45 заявлений на силовиков а в отношении граждан составлено почти 1200 протоколов за незаконные акции

Прокурор Витебской области рассказал о расследовании поствыборных дел. В результате поствыборных протестов в Витебской области возбуждено 36 уголовных дел в отношении граждан, подозреваемых в преступлениях в отношении силовиков и сотрудников других госорганов, а также массовых беспорядках. Об этом рассказал Вадим Сущинский, витебский областной прокурор.
Однако протоколов о нарушениях граждан с 9 августа в десятки раз больше, пишет kp.by.
— На сегодня в Витебской области составлено 1182 протокола по статье 23.34 КоАП (нарушение организации или проведения массовых мероприятий. — Ред.). Большая часть — 693 протокола — уже рассмотрена. За это время нарушителей привлекли к арестам и штрафам, другой разного рода ответственности. Тем, кто впервые принимал участие в незаконных акциях, суд выносил предупреждение, — пояснил прокурор Сущинский.
Также сообщается, что жители Витебщины подали в прокуратуру 45 заявлений о противоправных действиях силовиков.
— Проводится проверка и опросы, назначены экспертизы. Одновременно возбуждено 36 уголовных дел за преступления против правоохранителей и сотрудников других госорганов, участие в протестах. За эти действия грозят серьезные наказания, в том числе лишение свободы, — уточнил прокурор Витебской области.
В то же время прокурор Витебщины заметил, что с начала года в области уменьшилось число преступлений на 4,8%, а по линии угрозыска стало почти на 11% меньше убийств, умышленных травм, разбоев, грабежей, краж, изнасилований и т. д.
— Пока это наиболее спокойный год за последние 8 — 9 лет, — заявил прокурор.