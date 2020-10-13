Жители Витебщины подали 45 заявлений на силовиков а в отношении граждан составлено почти 1200 протоколов за незаконные акции

Прокурор Витебской области рассказал о расследовании поствыборных дел. В результате поствыборных протестов в Витебской области возбуждено 36 уголовных дел в отношении граждан, подозреваемых в преступлениях в отношении силовиков и сотрудников других госорганов, а также массовых беспорядках. Об этом рассказал Вадим Сущинский, витебский областной прокурор.

Однако протоколов о нарушениях граждан с 9 августа в десятки раз больше, пишет kp.by.