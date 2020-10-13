В Минске задержали еще одного сына мэра Витебска — его вытащили из машины неизвестные в балаклавах

В понедельник, 12 октября, около 23.00 в районе «Риги» неизвестные в балаклавах, шлемах и с дубинками разбили стекло в машине и задержали водителя. Им оказался Вадимир Зарянкин — старший сын витебского мэра Вадима Зарянкина. Отметим, на прошлой неделе из ИВС в Жодино вышел его младший сын, Филипп.

О машине с разбитым стеклом со стороны пассажирского сиденья TUT.BY сообщили читатели. По их словам, водителя вытащили из авто, а машина с ключом зажигания осталась на парковке.

Вадимиру Зарянкину 32 года, он работает в посольстве США в Минске, занимается программами по обмену. О задержании рассказал его родной брат Филипп/

— Брат сидел в машине, которая была припаркована на верхней стоянке возле магазина «Рига» (со стороны улицы Леонида Беды. — Прим. ред.). В какой-то момент, как мне рассказали, к нему с двух сторон подлетели около 15 силовиков, разбили стекло со стороны пассажира. Вадимира вытащили из салона, положили на землю лицом вниз, руки затянули пластиковой стяжкой. Его самого не били.

Очевидцы рассказали Филиппу, что когда силовики окружили авто его брата, тот пытался выехать: сдал назад, но не рассчитал и ударил находившийся рядом Daewoo.

— Все это видел водитель Daewoo. Когда Вадимира задержали и собирались везти в РОВД, этот автомобилист сказал, что поедет с ними, мол, надо оформить ДТП. Там брат дал ему мой номер телефона, и уже этот водитель позвонил мне и рассказал о произошедшем.

Почему силовики заинтересовались его братом, Филипп не знает. О произошедшем он сообщил своему отцу, адвокату и в СМИ. Разбитую машину отогнал на стоянку.

Напомним, Филипп Зарянкин — младший сын витебского мэра Вадима Зарянкина — провел 13 суток в ЦИП на Окрестина и ИВС в Жодино. Суд наказал молодого человека административным арестом за участие в марше против инаугурации Александра Лукашенко в Минске 23 сентября. Филипп же утверждает, что в акции не участвовал, а шел домой с работы.