Домрачева: власти могли бы найти не «первобытные» способы урегулирования ситуации в стране

Четырехкратная олимпийская чемпионка по биатлону Дарья Домрачева считает, что белорусские власти могли бы найти не «первобытные» способы для урегулирования ситуации в стране.

«На данный момент, я пока не вижу того своего шага, совершив который смогу по-настоящему помочь решению проблем в стране. А вот со стороны государственных органов, чтобы урегулировать ситуацию и решить проблемы людей, должны найтись идеи поинтереснее, чем «завалили/арестовали/уволили». Не в первобытном же веке живем…», — написала Домрачева в «фейсбуке».

Она отметила, что «люди хотят быть услышанными» и назвала единственно верным решением – «всем успокоиться и все обсудить», чтобы приблизиться к заветной цели – «справедливой, мирной, спокойной, красивой, развивающейся стране.

От жестких же высказываний и заявлений четырехкратная олимпийская чемпионка отказалась, пояснив, что не видит в них никакого смысла.

«Что-то делая, предпринимая какие-то шаги, важно рассчитывать на результат. Я абсолютно точно понимаю, что мой публичный гнев не решит общественных проблем»,- написала Домрачева.

Спортсменка выразила предположение, что это помогло бы ей получить «чье-то одобрение», но не более того.

«Бесполезно сотрясать воздух агрессивными словами с одной стороны, и абсолютно точно, бесполезно с другой стороны увольнять, арестовывать и дубасить людей на улицах… неважно, случайно оказавшихся в «горячих» местах или намеренно, твоих, чьих-то близких или нет – все одинаковые», — отметила она.

Как сообщалось со ссылкой на интернет-портал tut.by, в воскресенье, 11 октября, в Минске, где проходила массовая несанкционированная акция протеста, был задержан брат Домрачевой Никита. Его фамилия также значилась в списках задержанных на сайте незарегистрированного в Беларуси правозащитного центра «Весна». Позднее в соцсетях появилось видео задержания, а также фотографии избитого Домрачева.