Пятерка журналистов из независимых СМИ задержана в Витебске во время мирного шествия

Жители Витебска и Витебской области вышли 11 октября на мирное шествие. Рядом с остановкой в районе Ледового дворца изначально собралось около двадцати человек. Именно в этом месте и начались первые задержания журналистов, решивших осветить воскресные события. Милиционеры пресекли деятельность корреспондентов телеканала «Беласат» Дмитрия Казакевича и Вячеслава Лазарева. Забегая наперед, отметим, что, вероятнее всего, ближайшее время они проведут в СИЗО, дожидаясь судебного решения за участие в несанкционированном мероприятии.

Далее люди отправились в сторону площади Победы, постепенно увеличивая свои ряды. Чуть позади колонны шли журналист TUT.BY и БелаПАН Татьяна Матвеева и ее коллега из TUT.BY и «Народной Воли» Алесь Пилецкий. В районе трех часов дня около здания «Беларусбанка» их схватили выскочившие из тонированного микроавтобуса сотрудники ОМОНа.

Примерно через час шествие насчитывало около ста представителей. В районе Новооршанского шоссе милиция задержала фотокорреспондента БелаПАН Сергея Серебро, а затем разогнала марш.

Известно, что последние трое задержанных представителей независимых СМИ были отпущены спустя несколько часов. Всего же, по данным правозащитников, 11 октября в Витебске силовики задержали не менее 17 человек.