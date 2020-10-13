Пятерка журналистов из независимых СМИ задержана в Витебске во время мирного шествия

Фото: Сергей Серебро
Жизнь
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Жители Витебска и Витебской области вышли 11 октября на мирное шествие. Рядом с остановкой в районе Ледового дворца изначально собралось около двадцати человек. Именно в этом месте и начались первые задержания журналистов, решивших осветить воскресные события. Милиционеры пресекли деятельность корреспондентов телеканала «Беласат» Дмитрия Казакевича и Вячеслава Лазарева. Забегая наперед, отметим, что, вероятнее всего, ближайшее время они проведут в СИЗО, дожидаясь судебного решения за участие в несанкционированном мероприятии.

Пятерка журналистов из независимых СМИ задержана в Витебске во время мирного шествия
Фото: Сергей Серебро

Далее люди отправились в сторону площади Победы, постепенно увеличивая свои ряды. Чуть позади колонны шли журналист TUT.BY и БелаПАН Татьяна Матвеева и ее коллега из TUT.BY и «Народной Воли» Алесь Пилецкий. В районе трех часов дня около здания «Беларусбанка» их схватили выскочившие из тонированного микроавтобуса сотрудники ОМОНа.

Примерно через час шествие насчитывало около ста представителей. В районе Новооршанского шоссе милиция задержала фотокорреспондента БелаПАН Сергея Серебро, а затем разогнала марш.

Известно, что последние трое задержанных представителей независимых СМИ были отпущены спустя несколько часов. Всего же, по данным правозащитников, 11 октября в Витебске силовики задержали не менее 17 человек.

Пятерка журналистов из независимых СМИ задержана в Витебске во время мирного шествия
Фото: Сергей Серебро

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