В Полоцке Витебской области задержание грубияна, который избил ребенка-инвалида, сняли на видео

Инцидент произошел в одном из витебских дворов 11 октября. 13-летний мальчик с особенностями в развитии помогал родителям и отправился выносить мусор. В этот момент на него напал незнакомец и стал беспричинно избивать. Остановить насилие попыталась проходившая мимо женщина, она же и вызвала милиционеров.

По информации УВД Витебского облисполкома, задержанным оказался житель Полоцка 28 лет. При задержании лысый и в татуировках хулиган выглядел пьяным, но от прохождения медицинского освидетельствования наотрез отказался. К тому же он не смог объяснить свое поведение и назвать причину агрессии. Установлено, что задержанный ранее привлекался по уголовному делу за кражу.

Ребенок был сильно напуган и получил ссадины и ушибы. Врачи оказали ему необходимую медицинскую помощь на месте. К счастью, с мальчиком сейчас все в порядке.

Видео: УВД Витебской области